Ue: Scholz, principale attenzione è conclusione iter legislativo per Qfp e Fondo ripresa

- La principale attenzione dell'Unione europea sarà concludere l'iter legislativo per il Quadro finanziario pluriennale e il Next Generation Eu così che le risorse possano cominciare ad arrivare a partire dal gennaio 2021. Lo ha detto il ministro tedesco dell'Economia, Olaf Scholz, in una audizione alla commissione per i problemi economici del Parlamento europeo. "La crisi del Covid è una sfida senza precedenti", con un impatto sociale ed economico che "comporta un potenziale di disgregazione", ha detto. In questo contesto, è importante che "abbiamo scelto una strada diversa" e che l'Europa "ha dato una risposta storica, con un atto di solidarietà reciproca organizzata che ci aiuterà non soltanto in Europa ma anche nel migliorare la nostra immagine del mondo", ha aggiunto. (segue) (Beb)