Ue: Scholz, principale attenzione è conclusione iter legislativo per Qfp e Fondo ripresa (2)

- "La situazione economica in Europa è seria ed è importante che in questo secondo semestre si faccia tutto il possibile per cercare di contrastare gli effetti della crisi", ha continuato ricordando che, anche se gli indicatori attuali dicono "che possiamo sperare in una ripresa a breve in diversi paesi, anche in modo allargato in Europa", l'evoluzione permane "incerta e non possiamo assolutamente dire di essere fuori dal tunnel". L'evoluzione dell'infezione continuerà a essere "un motivo di preoccupazione" e per questo "dobbiamo mettere a punto le terapie, i vaccini, e non possiamo pensare di tornare alla vita normale che conducevamo prima senza tenere conto delle condizioni che questa crisi ha creato, anche nefaste, per tanti cittadini e per questo dovremmo cooperare". (segue) (Beb)