Ue: Scholz, principale attenzione è conclusione iter legislativo per Qfp e Fondo ripresa (3)

- Nell'ambito della politica economica, "la nostra principale attenzione sarà rivolta a completare l'iter legislativo per quanto riguarda il quadro finanziario pluriennale e il Next generation Eu. Vogliamo concluderlo entro la fine dell'anno di modo che le risorse possano cominciare ad arrivare a partire dal gennaio 2021. Questo significa che gli atti giuridici a livello di Ue dovranno essere approvati rapidamente e, in modo particolare, la mia attenzione è rivolta alla decisione sulle risorse proprie che richiederà anche una procedura di ratifica nazionale", ha sottolineato Scholz. (Beb)