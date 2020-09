Decreto Covid: Provenza (M5s), governo merita fiducia degli italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se in Italia, in queste ore, la situazione sanitaria non è grave come nel resto d'Europa lo dobbiamo alle misure messe in campo da questo governo, che in otto mesi ha saputo modulare il suo intervento, con il sostegno di questo Parlamento, a seconda del mutevole quadro epidemiologico: non riconoscerlo è intellettualmente disonesto. Così in una nota Nicola Provenza, deputato del Movimento 5 Stelle intervenuto in aula durante il voto di fiducia sul decreto di proroga dello Stato di emergenza. "Mentre c'era chi continuava a ripetere di riaprire tutto o lamentava i poteri eccessivi del nostro presidente del Consiglio, questo governo realizzava azioni coraggiose per tutelare la salute dei cittadini", ha detto, aggiungendo che oggi i partiti di opposizione parlano "addirittura di dittatura: penso alla Lega, a Fratelli d'Italia, che passano con leggerezza da un estremo all'altro, provando a fare campagna elettorale persino sulla malattia". Tuttavia, ha aggiunto, è "evidente che la nuova proroga, adottata il 29 luglio, consente di convivere con il virus, di rafforzare la consapevolezza della collettività e di intervenire nel caso di un riacutizzarsi dell'emergenza". Il governo, ha concluso, ha meritato la fiducia degli italiani con scelte "giuste e tempestive, abnegazione, serietà e concretezza senza concedere spazio a propaganda ed egocentrismo, mali emergenti del nostro tempo: merita senza alcun dubbio la fiducia di questo Parlamento e del Movimento 5 Stelle". (Com)