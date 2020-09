Minori: Europa sceglie Italia per progetto pilota Child Guarantee (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimiamo gratitudine al commissario Schmit per la fiducia espressa in questa scelta - dichiarano le ministre Bonetti e Catalfo -, che consolida il ruolo del nostro Paese in Europa, in particolare su temi cruciali per l’Unione come l’investimento nell’infanzia e nelle nuove generazioni, il contrasto della povertà educativa e la denatalità. L’Italia è un Paese in prima linea in Europa nella cura e nell’educazione dei minori e lavorare per primi su questo progetto ci consentirà di rafforzare le azioni già messe in campo per contrastare l’esclusione sociale e i divari che si originano sin dai primi anni di vita delle bambine e dei bambini”. (Com)