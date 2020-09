Difesa: Francia propone alla Croazia l'acquisto di una decina di Rafale usati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia ha proposto alla Croazia una decina di caccia Rafale usati nell'ambito di una gara lanciata per sostituire i Mig-21 attualmente in uso dal paese balcanico. Lo riferisce il quotidiano "La Tribune", spiegando che Parigi ha presentato l'offerta attraverso la Delegazione generale dell'armamento (Dga). Gli Stati Uniti partecipano alla gara con gli F-16, mentre la Svezia con il caccia Gripen. Oltre alla Francia, anche altri paesi hanno proposto a Zagabria dei modelli usati, come l'Italia, con l'Eurofighter, o la Norvegia, la Grecia e Israele, con gli F-16. Il ministero della Difesa croato prevede di esaminare tutte le offerte entro questo mese. "L'acquisto di aerei da combattimento polivalenti è di importanza strategica per la Croazia", ha detto il 18 agosto scorso il ministro della Difesa croato, Mario Banozic, durante una visita nella base aerea di Zemunik. Tuttavia, quest'anno il bilancio del ministero è stato ridotto di 70 milioni di euro, per un totale di 600 milioni. (Frp)