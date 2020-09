Referendum: Romano (Pd), riparte il treno delle riforme, sempre più giusto impegno per "sì"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso delle riforme costituzionali e della nuova legge elettorale "si è rimesso in moto, finalmente". Lo dichiara in una nota Andrea Romano, deputato del Pd. "E' un'ottima notizia per il Paese e per la nostra democrazia, che ha bisogno di riforme urgenti per essere rafforzata e meglio difesa dalla minaccia del populismo e dell'antipolitica. Ed è un risultato - prosegue - che si deve all'impegno con cui il Pd si è misurato con la concretezza delle riforme, inserendo il taglio dei parlamentari nel quadro più ampio di misure di innovazione e rafforzamento istituzionale. Ragione di più per impegnarsi con coerenza e convinzione a favore del 'sì' nel referendum del 20 e 21 settembre". (Com)