Decreto Covid: Locatelli (Lega), Conte tiri fuori i dossier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbiamo imparato a conoscere il vostro modo di lavorare e le comunicazioni opache del premier Conte, e oggi siamo ancora a quel punto: le famiglie esprimono il loro profondo disagio e veniamo a sapere che le decisioni sono state prese con un dossier che non è stato reso pubblico. Così la deputata della Lega Alessandra Locatelli in aula alla Camera, durante il voto di fiducia del decreto Covid. "È un atto gravissimo, senza rispetto per i cittadini: avete chiaro solo come rovinare la vita ai cittadini, state permettendo gli sbarchi dei clandestini, le uniche attività economiche che il governo vuole fare riprendere sono quelle del business dei clandestini", ha detto. "Tenete in ostaggio il popolo: scuole, aziende, attività che non possono sopravvivere, e l'unica certezza sono i porti aperti. Una vergogna. Non vediamo l'ora che Salvini torni a proteggere la sicurezza degli italiani", ha concluso. (Com)