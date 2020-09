Coronavirus: Speranza, a breve pubblicati tutti verbali Cts

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Molto a breve saranno pubblicati tutti i verbali del Comitato tecnico scientifico. La linea del governo è stata fin dall'inizio di massima trasparenza. Lavoriamo perché questi verbali, nei quali non c'è nulla che non possa essere noto all'opinione pubblica, vengano pubblicati". Lo ha affermato in Aula al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid-19. (Rin)