Svizzera: Gottstein (Credit Suisse), nessuna sorpresa per procedimento autorità di vigilanza

- L'istituto bancario Credit Suisse era in attesa dell'apertura di un procedimento da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma). "Non è stata una sorpresa", ha detto l'amministratore delegato, Thomas Gottstein durante una conferenza ospitata dal giornale "Finanz und Wirtschaft", a Zurigo. Gottestein ha spiegato che negli ultimi mesi un revisore federale ha già fatto visita alla sede dell'istituto finanziario. La Finma ha deciso di aprire un procedimento dopo la scoperta di un sistema di sorveglianza messo in atto dalla banca nei confronti di un revisore, assunto per rivedere l'assetto societario dell'istituto. Gottstein è divento amministratore delegato di Credit Suisse a febbraio, dopo che il suo predecessore, Tidjane Thiam, è stato obbligato a dimettersi per lo scandalo. (Geb)