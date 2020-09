Milano: in due settimane oltre 2.000 iscritti a servizio voucher taxi e 431 buoni erogati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A circa due settimane dall'attivazione dei voucher taxi, sono 2.230 le persone iscritte al servizio e 431 i buoni erogati. Lo fa sapere un comunicato stampa di Palazzo Marino. Si tratta del primo bilancio per il sistema lanciato dall'amministrazione che consente a medici e infermieri, persone anziane sopra i 65 anni con particolari fragilità, persone anziane sopra i 70 anni, persone con disabilità del 100 per cento e donne che debbano spostarsi la sera tra le ore 21 e le 6 del mattino di usufruire dei taxi a tariffe agevolate. In particolare, dei 431 voucher già erogati circa il 57 per cento è stato utilizzato da persone con più di 70 anni; il 25,5 per cento da donne; il 15 per cento da persone con disabilità; infine il 2,8 per cento da medici e infermieri. Sono beneficiari dei voucher soggetti privati maggiorenni residenti a Milano, rientranti in una delle seguenti categorie, tra loro eventualmente cumulabili, gli over 70 residenti; persone con disabilità (invalidità al 100 per cento); donne per spostamenti nella fascia oraria notturna (21 - 06); medici e infermieri operanti in strutture ospedaliere site sul territorio del Comune di Milano oltre che presso gli ospedali San Raffaele e Humanitas unicamente per il tragitto casa/lavoro o viceversa; over 65 in situazione di fragilità, sulla base della valutazione della direzione Politiche sociali. Il voucher corrisponde a un contributo all'acquisto di una corsa in taxi fino a un massimo di 10 euro con pagamento effettuato con carta di credito, carta di debito (bancomat) o carta prepagata intestata al soggetto che ne ha fatta richiesta, nel limite massimo di 10 corse complessive per le persone disabili con invalidità al 100 per cento e i medici e gli infermieri. (segue) (com)