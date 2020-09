Milano: in due settimane oltre 2.000 iscritti a servizio voucher taxi e 431 buoni erogati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo sarà pari al costo complessivo della corsa in taxi per le persone over 65 e disabili al 100 per cento in situazione di particolare fragilità, secondo la valutazione della direzione Politiche sociali. Per quanto riguarda invece il contributo a favore di maggiori di 70 anni e donne che si spostano tra le ore 21.00 e le ore 6.00 il contributo è sempre di 10 euro massimo per ciascuna corsa in taxi - effettuata con carta di credito, carta di debito (bancomat) o carta prepagata intestata al soggetto richiedente - con un limite massimo di 8 corse complessive per il periodo di validità del beneficio, tra agosto e novembre. I voucher taxi sono finanziati con 700 mila euro e hanno anche la finalità di rilanciare e sostenere il servizio delle auto pubbliche, particolarmente colpito dalla crisi determinata dall'emergenza Covid-19. A questo scopo il Consiglio comunale aveva deciso di destinare una parte del fondo di mutuo soccorso. Il voucher viene erogato in modalità elettronica a tutti soggetti che ne faranno richiesta purché attestino mediante la compilazione di un form on line, il possesso dei requisiti necessari. I voucher saranno rilasciati in base all'ordine cronologico di richiesta e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo a copertura del voucher verrà poi erogato direttamente ai tassisti a seguito di rendicontazione della corsa effettuata. Le richieste verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento dei fondi disponibili. (com)