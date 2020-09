Grecia-Cipro: Atene accoglie con favore sospensione embargo Usa su armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia ha accolto con favore la decisione del governo degli Stati Uniti di revocare parzialmente l'embargo sulle armi a Cipro. Lo ha reso il ministero degli Esteri greco in un comunicato. "Questo è un passo importante per rafforzare e approfondire la cooperazione tra due paesi amici, ma anche la prova del riconoscimento del ruolo svolto dalla Repubblica di Cipro come paese che contribuisce alla stabilità e alla pace nella regione", si legge nel comunicato. "La Grecia continuerà a lavorare con Cipro, gli Stati Uniti e i paesi della regione più ampia per consolidare la sicurezza e la stabilità nella regione", conclude la diplomazia di Atene. (segue) (Gra)