Russia: rublo ed indici di borsa in calo dopo dichiarazioni governo Germania su Navalnyj

- L'indice della borsa di Mosca Rts è sceso del 2,7 per cento dopo che le autorità della Germania hanno annunciato i risultati delle analisi in base alle quali l'attivista dell'opposizione Aleksej Navalnyj sarebbe stato avvelenato con un agente nervino del gruppo Novichok. La Germania ha promesso di informare la Nato e l'Ue su questo e di discutere una risposta "adeguata e collaborativa". Il rublo ha reagito con una caduta contro il dollaro di circa 40 copechi, aumentando del 2,12 per cento, fino a 75,14 rubli per unita (15:54, ora italiana). Anche il tasso di cambio dell'euro rispetto al rublo, secondo i dati della Borsa di Mosca, continua a crescere: 1,39 per cento, fino a 88,88 rubli. (Rum)