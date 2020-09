Speciale scuola: Pacetti (M5s), sindaco Fiumicino assume insegnati ed educatrici tramite agenzie interinali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esterino Montino (Pd) "vuole portare a termine il vergognoso progetto politico che sia la destra che alcuni esponenti di sinistra, tra cui Marino, volevano avviare anche su Roma prima dell’avvento della Raggi". Lo scrive, su Facebook, Giuliano Pacetti, capogruppo M5s in Campidoglio. "Il Pd proprio non vuole riconoscere diritti alla categoria dei precari della scuola - aggiunge - che disdegna al punto tale da indirizzare i servizi educatici e scolastici ed il personale verso la privatizzazione. Ne è un’ulteriore dimostrazione la scelta del sindaco di Fiumicino che intende affidare la graduatoria del concorso pubblico del 2018/2019 ad un’agenzia interinale, invece di assumere a tempo determinato o indeterminato le educatrici ed insegnanti presenti nella suddetta graduatoria. Il Pd non è nuovo a queste trovate, già Marino nel 2015 a Roma voleva adottare la medesima soluzione per diminuire i costi derivanti dai servizi dedicati all’infanzia. Un piano distrutto dall’attuale amministrazione Raggi che invece ha cambiato le carte in tavola avviando un’opera di ricostruzione dei servizi educativi e scolastici pubblici bandendo concorsi sul settore, stabilizzando 1.600 educatrici ed insegnanti di Roma. Precarietà, sfruttamento del lavoro, esternalizzazione selvaggia. È questa la visione strategica del Pd per i lavoratori dei servizi educativi e scolastici?". (Rer)