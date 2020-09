Speciale scuola: De Micheli, tutti accederanno a tpl in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Secondo i nostri calcoli le linee guida approvate consentiranno a tutti coloro che lo facevano di poter accedere ai mezzi" del trasporto pubblico "come prima e di a farlo nella massima sicurezza. Ovviamente con la mascherina che resta obbligatoria" così come il rispetto della regola del 80 per cento di capienza massima. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, che nel corso della trasmissione "La vita in diretta" su Rai 1 ha poi spiegato che "ci sarà un incremento della sanificazione dei mezzi pubblici: abbiamo dato regole per mantenere l'equilibrio fra il diritto alla salute ed il diritto alla mobilità". (Rin)