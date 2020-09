Speciale scuola: Politi-Cerquoni-Balducci (Lega), da Raggi e Azzolina solita passerella mediatica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina il sindaco Virginia Raggi ed il ministro Lucia Azzolina hanno fatto la solita superficiale passerella mediatica presso l'istituto comprensivo 'Via Anagni'. Presenti, ovviamente soltanto i pochi giornalisti preallarmati per evitare domande scomode sul futuro dell'istruzione ai tempi del Covid19". Lo dichiarano in una nota Maurizio Politi, capogruppo Lega al Comune di Roma, Flavia Cerquoni, dirigente Lega Roma e Mattia Balducci, coordinatore Lega Municipio V. "Ovviamente - aggiungono - nessun incontro pubblico e nessun momento di confronto con le rappresentanze dei genitori. Occorre constatare che i lavori di bonifica della scuola sono stati effettuati in occasione dell'arrivo delle autorità, dopo ben 3 anni di segnalazioni e richieste da parte dei cittadini. Ma si sa, per una buona passerella ci vuole un bel palcoscenico. Ma anche in questo caso sorge un dubbio. Infatti, dalle immagini pubblicate sul profilo della Raggi sembra che soltanto una delle aule fosse realmente sistemata secondo la normativa per la tutela sanitaria. Come Lega, nei prossimi giorni verificheremo che siano state messe a norma tutte le classi e gli spazi e che si possa effettivamente iniziare l'anno scolastico in una struttura che rispetta le regole imposte. Una pubblicità per la Raggi e la Azzolina per coprire anni di inefficienza e disattenzione verso i cittadini, che ora a 14 giorni dall'inizio dell'anno scolastico non hanno la più pallida idea del dove e del come i loro figli saranno tutelati". (Com)