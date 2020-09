Speciale scuola: Spagna, congedo retribuito per genitori di figli contagiati o in quarantena

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I genitori in Spagna avranno diritto ad un congedo retribuito se, dopo l'inizio dell'anno scolastico, il figlio dovesse risultare positivo al coronavirus. Lo ha affermato il portavoce del governo e ministro delle Finanze, Maria Jesus Montero. Nel caso in cui, invece, un alunno non risultasse positivo ma fosse obbligato a rispettare la quarantena per altri casi individuati nella scuola, i genitori potranno usufruire del cosiddetto programma "Si prende cura di me" stilato dal ministero del Lavoro che permette di "flessibilizzare" la giornata lavorativa "anche fino al 100 per cento". Montero ha voluto, dunque, rassicurare i genitori preoccupati su come conciliare la famiglia ed il lavoro nel caso in cui un figlio dovesse risultare positivo o la scuola fosse costretta a chiudere per motivi di sicurezza. (Spm)