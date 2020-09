Roma: Figliomeni (Fd'I), Raggi eroga consulenze invece di amministrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tempi di emergenza sanitaria e con le famiglie allo stremo, "l'ennesima consulenza dorata, affidata dalla Raggi con delibera 159/2020 questa volta a Raffaele Fanelli che non si capisce in base a quali meriti, ci sembra come cospargere di sale una ferita aperta". Lo dichiara, in una nota, Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Ed è l'ennesima umiliazione di ben 40.000 dipendenti, tra capitolini e partecipate - aggiunge - che, se ci fosse stata una seria ricerca, ben avrebbero potuto ricoprire gratis gli incarichi di cui alle consulenze affidate, crediamo per trovare lavoro a militanti 5 Stelle appiedati ed a spese dei romani. Si può dire che il lupo perde il pelo ma non il vizio e Roma sembra una terra di conquista per gli ex amministratori grillini di Livorno. Infatti, tra i tantissimi provenienti da fuori, ricordiamo anche l'assessore Lemmetti, l'architetto Alessandro Aurigi e l'ingegnere Filippo Nogarin, tutti presenti nella infelice ed ingloriosa esperienza della giunta grillina di Livorno. Già, anche Nogarin, che da ex sindaco poi trombato alle europee che a parole voleva dedicarsi all'orto ed al mare, ha invece trovato occupazione retribuita anche come consulente del ministro grillino D'Incà ed avrebbe pure tentato di piazzarsi come presidente dell'Autorità portuale di Gioia Tauro sollevando le ire dell'ex governatore Pd della Calabria. C'è però da chiedersi come mai, dopo la delibera del Campidoglio del 19 giugno che lo nominava, non abbia ancora preso servizio. Doveva ancora imparare le dinamiche romane o si attendeva l'estate per far calmare le acque? Ci piacerebbe sapere cosa ne pensano i grillini, un tempo paladini di molte regole maldestramente calpestate, di questi continui scambi di poltrone, specie sull'asse Livorno - Roma che ha visto protagonisti anche i cari Lanzalone e Serini". (Com)