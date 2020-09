Tunisia: giornalista Morai a “Nova”, nuovo ministro Esteri ridarà lustro alla diplomazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dossier delle migrazioni illegali, secondo Morai, è un problema di sicurezza interna della Tunisia ed è indice di debolezza dello Stato. Il giornalista ha denunciato in particolare l’esistenza di presunte collusioni tra i trafficanti di esseri umani e rami corrotti e deviati della Guardia costiera. Un problema che per il giornalista di Rtci non si verificherebbe in uno Stato con una forte sicurezza interna. "Si tratta di rafforzare specificamente le attività del ministero dell'Interno", ha detto Morai. A tal riguardo, il giornalista tunisino ha auspicato che la nuova squadra di governo possa gestire meglio questo dossier, eventualità che potrebbe "senza dubbio avere un impatto sulle relazioni esterne" della Tunisia. "In effetti, la situazione in Italia è purtroppo critica e non vorremmo peggiorarla ulteriormente", ha detto Morai a “Nova”. (segue) (Tut)