Tunisia: giornalista Morai a “Nova”, nuovo ministro Esteri ridarà lustro alla diplomazia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emigrazione irregolare, secondo Morai, è l'espressione della sconfitta dello Stato tunisino, mostra che la Tunisia è debole e ne danneggia l'immagine all'estero. "Se lo Stato tunisino riacquistasse un po' di rigore, e il governo riuscisse a gestire bene questo dossier, ad applicare la legge, e se la giustizia si attivasse per perseguire chi si volta dall’altra parte, penso che il flusso di migranti diminuirà gradualmente”, ha detto ancora Morai. Quanto alla crisi in Libia, il giornalista ha spiegato che finora la Tunisia “ha vissuto una situazione molto delicata, con la Turchia ha cercato di attirarci dalla sua parte”. In ultima istanza, secondo Morai, “non ci siamo mossi male e con il nuovo ministro degli Esteri potremmo gestire il dossier libico ancora meglio, visto che il capo della diplomazia uscente non ha interpretato bene questo ruolo”. (Tut)