Libia: Cirielli (Fd'I) su pescherecci sequestrati, un abuso contro l'Italia

- Il questore della Camera e membro della commissione Affari esteri Edmondo Cirielli (Fd'I) commenta il sequestro di due pescherecci italiani in Libia e in una nota osserva: "Visto che la Marina italiana viene utilizzata dal governo giallorosso come servizio taxi di ausilio agli scafisti è normale che si verifichino questi abusi ai danni del popolo italiano. Purtroppo - prosegue - non è la prima volta che si verificano episodi del genere. D'altronde, invece di difendere la libertà di navigazione delle nostre navi e la libera circolazione nelle acque internazionali l'esecutivo Pd-M5s continua a favoreggiare l'immigrazione clandestina mantenendo frontiere e porti aperti. E pensare che da anni riempiamo di soldi la Libia, segno che ormai l'Italia non conta veramente più nulla e che gli italiani sono alla mercé della pirateria e dei prepotenti di tutto il mondo. Il governo italiano - conclude Cirielli - si adoperi per riportare in tempi rapidi i due pescherecci in Patria e per fare luce sui motivi che hanno portato al loro sequestro da parte delle autorità libiche". (Com)