Scuola: Gelmini (FI), caos organici docenti, a rischio avvio anno scolastico

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, afferma: "Il rischio del caos nella definizione degli organici della scuola, che abbiamo ipotizzato solo qualche giorno fa, si sta puntualmente manifestando. Sono già arrivate - continua la parlamentare in una nota - forti e chiare le denunce dei sindacati sulla definizione delle nuove graduatorie che il ministro Azzolina ha voluto indicare con l'acronimo Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze), come se la sigla bastasse a confermare quel senso di orientamento che proprio il governo non mostra di avere nel percorso di avvicinamento alla riapertura delle scuole". L'esponente di FI aggiunge: "Pur continuando a ritenere che il nostro sistema scolastico non avesse bisogno di altre graduatorie, siamo consapevoli che il prossimo anno farà registrare un record di ricorso a supplenze temporanee. Se queste nuove graduatorie non funzioneranno bene, rischiamo di avere in qualche modo gli studenti in classe e nessun insegnante in cattedra, soprattutto per materie fondamentali come italiano e matematica. Aspettiamo ora di avere chiarezza da parte del ministero dell'Istruzione, a partire dalla chiusura della procedura della cosiddetta chiamata veloce prevista per oggi. Se anche questa registrerà il fallimento che temiamo, da domani - osserva Gelmini - avremo conferma che non avremo abbastanza insegnanti abilitati nemmeno per coprire le 84.808 immissioni in ruolo che il ministero dell'Economia e delle finanze ha faticosamente autorizzato solo qualche giorno fa. La combinazione dei fallimenti delle Gps e della chiamata veloce - conclude la deputata - rischia di compromettere definitivamente l'avvio dell'anno scolastico". (Com)