Usa: il settore privato recupera 428 mila posti di lavoro ad agosto, deluse le aspettative

- Il settore privato degli Stati Uniti ha recuperato 428 mila posti di lavoro nel mese di agosto, cifra nettamente inferiore ai 950 mila attesi dagli economisti dell’istituto Refinitiv. Lo indicano i dati pubblicati oggi nel Rapporto sull’impiego nazionale dell’istituto di ricerca Adp, che mostrano come il mercato di lavoro Usa continui a riprendersi lentamente dalla crisi originata dalla pandemia di coronavirus. I numeri di agosto sono tuttavia superiori rispetto a quelli di luglio, quando le imprese private avevano recuperato 212 mila posti di lavoro. “I dati mostrano una ripresa lenta”, ha commentato Ahu Yildirmaz, vicepresidente di Adp. “I nuovi impieghi sono pochi e le aziende di tutte le dimensioni e di tutti i settori non si avvicinano neanche ai livelli di impiego precedenti la pandemia”. I migliori risultati sono stati ottenuti in tal senso dalle imprese del settore del tempo libero e dell’ospitalità, con 129 mila nuovi posti di lavoro, seguite da quelle dell’istruzione e della sanità. (segue) (Nys)