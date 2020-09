Usa: il settore privato recupera 428 mila posti di lavoro ad agosto, deluse le aspettative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende attive nel commercio, nel trasporto e nei servizi hanno recuperato 58 mila posti di lavoro, mentre il settore delle costruzioni ha visto un incremento di 28 mila impieghi. Quasi 300 mila sono stati i posti di lavoro recuperati dalle grandi aziende (con più di 500 dipendenti). Le medie imprese hanno assunto 79 mila lavoratori, le piccole imprese 52 mila. I dati sull’impiego nel settore privato sono generalmente considerati un buon indicatore di quelli del dipartimento del Lavoro, che sono attesi nella giornata di venerdì 4 settembre e che secondo gli analisti dovrebbero mostrare un recupero di 1,4 milioni di posti di lavoro complessivi nel mese di agosto, in calo rispetto agli 1,8 milioni di impieghi recuperati a luglio. Sempre secondo gli analisti, il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 9,8 per cento (dall’attuale 10,2 per cento). (Nys)