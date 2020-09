Zimbabwe: governo restituisce terre espropriate ad agricoltori stranieri protetti da trattati di investimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In base all'accordo, che è stato firmato dai rappresentanti della parti al palazzo presidenziale di Harare, i discendenti degli agricoltori verranno compensati per le infrastrutture nelle fattorie e non per la terra stessa, come previsto dalla Costituzione nazionale. I beneficiari riceveranno la metà della somma concordata entro un anno dalla firma dell'accordo e il saldo rimanente entro cinque anni. Ad oggi il programma di Mugabe di ridistribuzione delle terre divide ancora l'opinione pubblica: i suoi detrattori ne parlano come di un processo partigiano che ha lasciato il paese in preda alle divisioni e con gravi difficoltà di alimentarsi, mentre chi lo sostiene afferma che ha dato potere ai neri senza terra. Secondo il presidente Emmerson Mnangagwa, se quella riforma agraria non può essere oggi cancellata, il pagamento di un indennizzo è la chiave per riparare i legami con l'Occidente. (Res)