Legge elettorale: Pd, messa in moto macchina riforme, avanti per rimuovere ingiustizie

- Ad avviso del vicecapogruppo del Partito democratico alla Camera, Michele Bordo, "con la calendarizzazione della legge elettorale e della legge Fornaro la maggioranza rimette in moto la macchina delle riforme che erano state concordate nei mesi scorsi e che sono utili per migliorare complessivamente, oltre alla riduzione del numero dei parlamentari, il funzionamento delle istituzioni e la rappresentanza democratica. Al Senato - prosegue il parlamentare in una nota - va avanti la legge per rimuovere una ingiustizia consentendo ai diciottenni il voto per il Senato. Una prova importante per la maggioranza che, grazie anche all’iniziativa del Pd, dimostra di saper fare sul serio anche sulle riforme per dare un volto nuovo al Paese nel rispetto delle prerogative costituzionali". (Com)