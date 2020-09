Speciale scuola: Raggi, Città metropolitana Roma tra primi Enti ad aver consegnato banchi monoposto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un post su Facebook, Virginia Raggi, sindaco di Roma, racconta la visita al liceo ginnasio statale "Augusto" dove sono stati consegnati i primi banchi monoposto. "Sono stata in visita al liceo 'Augusto', nella zona sud-est di Roma - spiega Raggi - dove sono stati consegnati 88 banchi monoposto e più di 50 sedie, in vista della riapertura che dovrà garantire il distanziamento e il rispetto delle altre norme anti-Covid. Abbiamo iniziato simbolicamente da questo istituto, ma già stiamo consegnando banchi e sedie in altre 10 scuole. La Città metropolitana di Roma risulta tra i primi enti locali in Italia ad aver consegnato banchi monoposto alle scuole secondarie di secondo grado di Roma e Provincia. La fornitura totale di 8.601 banchi e 2.484 sedie raggiungerà i 100 istituti dell’area metropolitana che ne hanno fatto richiesta". "I banchi dismessi, invece - prosegue il sindaco - verranno conservati in un magazzino e saranno riutilizzati quando potremo lasciarci il Covid alle spalle. Stiamo tutti collaborando per il benessere dei nostri ragazzi e per il funzionamento degli istituti scolastici. Ringrazio la vice sindaca della Città metropolitana, Teresa M. Zotta, consigliera capitolina / Città metropolitana M5s, per l’impegno portato avanti per consentire per la riapertura delle scuole in sicurezza". (Rer)