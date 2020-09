Speciale scuola: assessore Sanità Lazio, faremo test a campione agli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scuole del Lazio "intanto stiamo facendo i test sierologici e l'obiettivo è arrivare a 120 mila operatori della scuola". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato che questa mattina ha visitato il drive in aperto nel parcheggio a lunga sosta dell'Aeroporto di Roma Fiumicino. "È un obiettivo ambizioso, poi faremo anche test a campione sugli studenti e lì dove sarà necessario, nel caso emergessero delle situazioni di positività, di utilizzare anche le squadre Uscar con i tamponi rapidi per circoscrivere il più possibile eventuali focolai che speriamo non ci siano", ha aggiunto. (Rer)