Speciale difesa: Cipro, Turchia respinge parziale revoca dell'embargo sulle armi da parte

- La Turchia respinge la decisione degli Stati Uniti di revocare parzialmente l'embargo sulle armi nei confronti di Cipro. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa turca "Anadolu" citando un comunicato del ministero degli Esteri di Ankara. In quest'ultimo si legge che tale decisione affossa le speranze di pace nel Mediterraneo e ignora l'equità e l'equilibrio tra i due popoli dell'isola di Cipro, finendo per nuocere agli sforzi per risolvere la questione cipriota. Nel documento, si legge anche che la Turchia si aspetta "che gli Stati Uniti riconsiderino la decisione e sostengano gli sforzi in essere per la pace e la stabilità nella regione" e che Ankara prenderà le misure necessarie per garantire la sicurezza dei turco-ciprioti. (Tua)