Speciale difesa: Regno Unito, commissione spinge per aumento pene per divulgazione segreti di Stato

- Secondo alcune raccomandazioni al governo da parte della Commissione legale (Law Commission), l'attuale Legge sui segreti di Stato (Official Secrets Act) sarebbe "antiquata", e andrebbe aggiornata introducendo il concetto di "difesa del pubblico interesse", insieme a maggiori pene detentive per coloro che rivelano informazioni sensibili. La proposta della Commissione contiene suggerimenti volti a rimuovere la necessità di dover provare che la diffusione di informazioni e documenti riservati abbia "causato danno", e a sostituire la parola "nemico" con "potenza straniera", al fine di includere organizzazioni terroristiche e compagnie controllate da altri Stati. Nelle sue raccomandazioni finali, la Commissione suggerisce un generale aumento delle pene detentive massime, senza tuttavia esporsi circa un termine numerico sulla durata che queste dovrebbero avere. Tuttavia, la prima proposta di revisione della legge da parte della stessa Commissione, risalente al 2017, proponeva l'aumento della carcerazione da 2 a 14 anni, e non includeva alcun salvacondotto per giornalisti e per le loro fonti. (Rel)