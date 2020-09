Speciale difesa: Regno Unito, fondi destinati per aiuti umanitari saranno spesi per migliorare intelligence

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak starebbe cercando di cambiare la destinazione di spesa di diversi miliardi di sterline originariamente stanziati per finanziare aiuti umanitari internazionali, con lo scopo di investirli capacità di intelligence e di difesa britanniche. Lo riferisce il quotidiano "The Times". Il Cancelliere avrebbe riferito ai propri colleghi di gabinetto che i fondi per finanziare nuove armi cibernetiche e droni dotati di intelligenza artificiale dovranno probabilmente venire da una riduzione dei finanziamenti destinati agli aiuti umanitari internazionali. Il Tesoro britannico si starebbe pertanto preparando ad una battaglia in Parlamento, visto che il Regno Unito è legalmente obbligato a spendere lo 0,7 per cento del proprio budget in progetti di sviluppo internazionale. (Rel)