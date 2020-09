Scuola: Palumbo (Pd), commissione Trasparenza per accertare responsabilità ritardi a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le scuole capitoline si presentano alla riapertura altamente impreparate. Ci giungono segnalazioni relative a forti mancanze nell'organizzazione, specie per quel che concerne la predisposizione di idonee misure di sicurezza igienica: mancano gel disinfettanti, la pulizia in molti istituti non è stata eseguita e non tutti gli spazi esterni sono stati bonificati". Lo dichiara in una nota il presidente della commissione capitolina Trasparenza Marco Palumbo. "A tutto ciò - aggiunge - si aggiunge la mancanza di personale di servizio. La Giunta comunale è in terribile ritardo. Ci chiediamo come mai, visto che dal lockdown in poi sono passati mesi e c'era tutto il tempo per effettuare i dovuti interventi senza arrivare con l'acqua alla gola. La Commissione Trasparenza continuerà a monitorare le varie criticità e, se i problemi resteranno tali, si riserva di convocare una apposita seduta per accertare le responsabilità di quanto sta accadendo. Cosa che ci è già stata richiesta anche dalla consigliera del municipio 13 Arianna Ugolini".(Com)