Russia: Lavrov, Mosca non ritiene necessario un incontro con l'opposizione bielorussa

- Le autorità della Russia non ritengono necessario incontrare i rappresentanti del Consiglio di coordinamento dell'opposizione bielorussa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, durante la conferenza stampa tenuta a Mosca con l'omologo bielorusso, Vladimir Makei. "Non voglio fare alcuna valutazione, ma alcuni dei nomi nell'elenco dei membri del Consiglio di coordinamento ci sono familiari. E alcuni di questi nomi sono associati a persone che sostengono una rottura culturale con la Russia, che si sono espressi a favore dell'uso della lingua bielorussa", ha dichiarato Lavrov. "In queste condizioni, crediamo sinceramente che non ci sia bisogno di incontrare rappresentanti che richiedono tali contatti fino a quando non formeranno la loro struttura in conformità con la legislazione della Bielorussia. Lavoriamo in diversi paesi con l'opposizione, ma solo quando si opera nel campo della legalità", ha dichiarato il ministro russo. Lavrov ha inoltre fatto riferimento ad un punto poco chiaro del programma dell'opposizione bielorussa, quello della lingua, che denoterebbe "un orientamento di ispirazione anti russa". (Rum)