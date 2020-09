Scuola: Raggi, rimosso amianto su tetto asilo nido Aquilone blu a Portuense

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amianto presente sul tetto dell’asilo nido Aquilone blu, in zona Portuense, nel Municipio XI di Roma, è stato completamente rimosso ed è stata installata la nuova copertura. Lo riferisce in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "I bambini potranno presto entrare in una struttura sicura e confortevole, in un edificio attento all’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale - scrive Raggi -. Le nostre squadre hanno effettuato doppi turni di lavoro per recuperare le settimane in cui non hanno potuto lavorare a causa dello stop imposto dall’emergenza sanitaria. Un importante intervento di manutenzione straordinaria che gli operai hanno portato avanti con grande impegno riuscendo così a chiudere il cantiere entro l’estate. La sicurezza dei nostri bambini è una priorità. Lavoriamo - conclude - per dare loro spazi nuovi e adeguati".(Rer)