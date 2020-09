Rifiuti: Pd Campidoglio, su discarica via Collatina chiediamo immediato intervento Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da indiscrezioni stampa "abbiamo appreso dell'esistenza di una discarica a cielo aperto su via Collatina Vecchia di fronte alla stazione F2 Palmiro Togliatti". Così in una nota il gruppo del Pd capitolino. "Da mesi i cittadini - aggiunge - hanno denunciato l'esistenza di una discarica abusiva piena di rifiuti altamente inquinanti e dannosi per la salute pubblica. Chiediamo un'intervento immediato della Sindaca responsabile della salute in città. Intanto chiediamo la convocazione delle commissioni capitoline controllo e garanzia ed ambiente per accertare le responsabilità amministrative.La Sindaca ci dica cosa intende fare per eliminare immediatamente questo degrado indegno della Capitale d'Italia".(Com)