Pil: Istat, prosegue la fase di ripresa a luglio e agosto

- Le informazioni disponibili per i mesi di luglio e agosto, seppure ancora parziali, suggeriscono il proseguimento di una fase di ripresa. Così Roberto Monducci, direttore del dipartimento per la Produzione statistica dell'Istat, durante la sua audizione odierna sul Recovery fund in commissione Bilancio alla Camera. "Il clima di fiducia delle imprese è aumentato in entrambi i mesi in tutti i settori economici, anche se i livelli degli indicatori sono ancora inferiori a quelli precedenti la crisi, soprattutto nei servizi di mercato", ha spiegato. (Rin)