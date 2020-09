Migranti: Bernini (FI), da Commissione Ue due pesi e due misure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini, segnala che "la Commissione europea continua - oggi per bocca del commissario Johansson - a ricordare agli Stati membri l’obbligo di salvare vite in mare e di garantire l’accesso alle procedure di asilo. Un obbligo che, anche per scelta ideologica del governo Conte", prosegue la parlamentare in una nota, "sta ricadendo interamente sulle spalle dell’Italia. Solo silenzio invece sul ritorno in grande stile dei trafficanti di uomini, sulla inesistente solidarietà comunitaria, sulle ricollocazioni che gli altri Paesi rifiutano e sulla indispensabile riforma del regolamento di Dublino. Due pesi e due misure, insomma: una logica inaccettabile - conclude l'esponente di FI - foriera di un’emergenza sempre più ingestibile". (Com)