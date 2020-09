© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, in un tweet annuncia: "Ho chiesto di avviare l’iter per revocare la licenza al tassista arrestato per violenza sessuale ai danni di due clienti. Sono episodi gravissimi che, se confermati - scrive Raggi - offendono tutta la città e vanno puniti severamente. Roma è vicina alle donne vittime di abusi". (Rer)