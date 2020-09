Sardegna: impegno della Regione per lavoratori Porto Canale di Cagliari, "l'obiettivo è trovare soluzioni alternative"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preoccupazione da parte della Regione Sardegna per la mancata applicazione della cassa integrazione ai 200 lavoratori del Porto Canale di Cagliari. L'Ente si impegnerà per trovare soluzioni per sostenere i lavoratori. Lo assicura l'assessore regionale al Lavoro, Alessandra Zedda: "L'obiettivo della Regione è ora di trovare soluzioni alternative o di integrazione alla Naspi – spiega l'esponente dell'esecutivo regionale sardo -. Il lavoro svolto in queste settimane con sindacati e Mise è stato costante e costruttivo. Si era riusciti a elaborare una norma ad hoc per evitare il licenziamento. Non solo l'azienda non avrebbe avuto nessun costo aggiuntivo in ottemperanza del Decreto Agosto attuato dal Governo". Di recente si è chiusa la gara internazionale, bandita dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna nel dicembre 2019 e conclusasi dopo tre proroghe rese necessarie dalle sollecitazioni per approfondimenti tecnici da parte di alcuni soggetti interessati e, aspetto non secondario, per la persistente situazione emergenziale sanitaria. (segue) (Rsc)