Sardegna: impegno della Regione per lavoratori Porto Canale di Cagliari, "l'obiettivo è trovare soluzioni alternative" (2)

- Oltre 130 i milioni di euro che potranno essere svincolati ed investiti alla luce dello sblocco deliberato dal Consiglio dei ministri: 95 per il banchinamento e la realizzazione del Terminal per navi Ro-Ro (per il quale è stato aggiudicato nei giorni scorsi l'incarico per l'adeguamento della progettazione definitiva); 27 milioni e 500 mila circa per il secondo lotto del distretto della nautica, sul quale è in corso l'apertura delle offerte pervenute all'AdSP a seguito del bando indetto il 15 giugno scorso; circa un milione di euro per le opere di mitigazione e compensazione. "È nostro auspicio, grazie alla manifestazione d'interesse arrivata in risposta all'avviso internazionale per la gestione dell'intero compendio portuale – ha concluso l'assessore Zedda - che vengano espletate al più presto tutte le procedure sulla valutazione dell'istanza affinché, grazie allo sblocco dei vincoli paesaggistici – siglato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri che ha di fatto rigettato l'opposizione formulata dal Mibact – si possa dare attuazione al progetto che consentirà il tanto atteso rilancio dell'intero sistema portuale cagliaritano e una nuova e più che mai necessaria stagione per l'occupazione". (Rsc)