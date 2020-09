Usa: sondaggio Grinnell College, Biden in vantaggio di 8 punti su Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, è in vantaggio di otto punti sul presidente in carica Donald Trump a poco più di due mesi dalle elezioni del prossimo 3 novembre. Lo rivela un sondaggio condotto da Ann Selzer per Grinnell College, uno dei primi pubblicati dopo la Convention nazionale repubblicana. In base alle rilevazioni, Biden avrebbe il favore del 49 per cento degli elettori contro il 41 per cento di Trump, un consenso basato in particolare sulle preferenze raccolte tra le donne, tra le comunità suburbane e tra i segmenti più istruiti della popolazione. Tra le donne, infatti, l’ex vice di Barack Obama sarebbe in vantaggio di 56 punti a 34, un margine superiore a quello vantato nel 2016 dall’allora candidata democratica Hillary Clinton sullo stesso Trump e anche a quello ottenuto dai candidati Dem alla Camera in occasione delle elezioni di medio termine del 2018. A differenza di quattro anni fa, l’attuale capo della Casa Bianca appare in svantaggio tra gli elettori delle aree suburbane (nel 2016 ottenne il favore del 49 per cento di essi, contro il 45 per cento della Clinton). Attualmente, secondo il sondaggio Grinnell College, Biden raccoglierebbe il 58 per cento dei voti nelle aree suburbane contro il 35 per cento di Trump (il margine di vantaggio sale a 64 contro 31 tra le donne delle stesse zone). (segue) (Nys)