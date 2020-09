Usa: sondaggio Grinnell College, Biden in vantaggio di 8 punti su Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente in carica è più popolare di Biden tra gli elettori delle aree rurali (58 a 36), con un margine di vantaggio tuttavia inferiore rispetto a quello di 27 punti vantato nel 2016 nei confronti di Hillary Clinton. Inoltre, Biden sembra attrarre più consensi tra gli elettori più istruiti rispetto alla candidata Dem di quattro anni fa. Tra i cittadini con una laurea, il senatore di Scranton ha un vantaggio di 23 punti rispetto a Trump. Quest’ultimo, da parte sua, è in vantaggio di due punti su Biden tra gli elettori senza una laurea. Il consenso di entrambi appare forti tra i rispettivi elettorati di riferimento: secondo il sondaggio, il 90 per cento dei repubblicani afferma che voterà per Trump, il 95 per cento dei democratici dichiara che sosterrà Biden. Tra gli elettori senza una chiara affiliazione politica, tuttavia, Biden appare in vantaggio di dieci punti (44 per cento contro il 34 per cento di Trump). L’ex vice di Obama sembra in netto vantaggio tra i sedicenti moderati (55 per cento a 33 per cento). (Nys)