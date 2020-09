Governo: Mulè (FI), spaccato e incapace, vada a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, evidenzia: "Scuola senza professori, graduatorie per i precari (cosa di cui il ministro Azzolina va molto fiera) piene di strafalcioni da far impallidire gli asini, bomba di migranti sull'Italia, tasse alle stelle, Pil (Prodotto interno lordo) sotto terra. Questo governo spaccato oltre che incapace - osserva il parlamentare in una nota -, tra fiducie in extremis e referendum truffa, tra bonus inutili e miliardi buttati al vento, tra Mes (Meccanismo europeo di stabilità) in bilico e Recovery fund senza una progettazione di spesa, non può fare altro se non andare a casa. Perdono tempo sulla legge elettorale mentre gli italiani aspettano risposte sul proprio futuro. Manca tutto - conclude l'esponente di FI -, manca la visione e la strategia, la competenza e la dignità di tirarsi indietro quando non si è all'altezza". (Com)