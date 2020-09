Ambiente: Piccolo (Pd), a Roma 50 mila alberi a rischio, predisposta interrogazione urgente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma ci sono 50 mila alberi che sono ammalati e rischiano di essere abbattuti e per questo la consigliera del Partito democratico in Campidoglio, Ilaria Piccolo, ha predisposto una interrogazione urgente rivolta alla sindaca di Roma Virginia Raggi. "I pini romani sono ammalati e vanno curati prima possibile - afferma Piccolo in una nota -. La situazione è seria, 50 mila di questi alberi rischiano di essere abbattuti. Questo è il referto dell'esperto in scienze forestali Pierfrancesco Malandrino che ha lanciato l'allarme sullo stato di salute degli alberi che arredano le strade e i giardini di Roma. È una notizia che preoccupa, il rischio crollo minaccia la sicurezza dei cittadini e Roma rischia di perdere un patrimonio arboreo secolare di inestimabile valore. La cura e la manutenzione del verde cittadino è l'ennesimo punto debole di questa amministrazione, la città è allo stremo. Presenteremo alla sindaca Raggi un'interrogazione in aula per conoscere i tempi di intervento e - conclude - quali misure si intendono mettere in campo per la messa in sicurezza e la salvaguardia degli alberi". (Com)