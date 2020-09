Speciale difesa: conclusa visita presidente commissione Rizzo (M5s) a sede Comfop Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo settembre si è conclusa la visita del presidente della commissione Difesa della Camera dei Deputati, Gianluca Rizzo, al Comando Forze Operative del Sud (Comfop Sud) di Napoli dell'Esercito Italiano. Il presidente Rizzo - si legge in una nota - era accompagnato nella visita dal deputato e componente la Commissione Difesa Giovanni Russo. Ricevuti ed accompagnati dal generale di Corpo d'Armata Rosario Castellano sono state illustrate ai parlamentari le peculiarità del Comfop Sud che agisce su tutto il territorio centro meridionale (isole maggiori comprese). Tre i pilastri che guidano il lavoro del Comfop Sud: operativo, territoriale e infrastrutturale ognuno di primaria importanza per il raggiungimento dei risultati attesi. Di particolare importanza l'approntamento e l'addestramento delle forze che operano a difesa del territorio (operazione "Strade sicure" ) e all'estero nelle missioni internazionali. (Com)