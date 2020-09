Speciale difesa: Sudan, ex presidente Bashir a processo per colpo di Stato del 1989

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente del Sudan, Omar al Bashir, è comparso dinanzi al tribunale di Khartum, nel quadro del processo per colpo di stato militare con il quale prese il potere nel 1989. L'imputato, riferisce la stampa locale, è comparso in aula all'interno di una gabbia e sarà giudicato insieme ad altri 16 imputati (dieci militari e sei civili), fra cui gli ex vice presidenti Ali Osman Taha e Bakri Hassan Saleh. Deposto l'11 aprile del 2019 al culmine di violente proteste, l'ex presidente sudanese è stato giudicato per altri crimini e affronta numerosi processi: nel dicembre scorso Bashir è stato condannato da un tribunale di Khartum a due anni di "arresti domiciliari" per corruzione, dopo essere stato rovesciato nell'aprile 2019 in seguito alle proteste di piazza. (Res)