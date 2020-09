Milano: torna Expo per lo Sport, al Parco Sempione weekend dedicato ai bimbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parco Sempione di Milano si trasforma in un villaggio olimpico a cielo aperto per la sesta edizione di "Expo per lo Sport", la manifestazione di promozione sportiva rivolta ai bambini e ragazzi tra i 5 e i 14 anni, in programma il 5 e 6 settembre. L'evento, previsto inizialmente ad aprile, è stato rimandato a causa dell'emergenza sanitaria, allargandosi all'intero parco per poter garantire il rispetto delle misure anti-contagio. Il polmone verde del capoluogo lombardo già in questi giorni si è animato di piccoli sportivi con il centro estivo interamente gratuito inserito nel palinsesto "Milano Summer School". "Questa settimana, che prepara al weekend finale, è aperta a 300 ragazzi ed è una grande opportunità che viene regalata ai bambini di Milano, in particolare quelli in difficoltà socio-economica", ha ricordato l'assessore a Educazione e istruzione del Comune di Milano, Laura Galimberti, che ha spiegato come Expo per lo Sport "vada oltre l'ambito esclusivamente sportivo e concretizzi alcuni degli aspetti positivi di questa emergenza: l'idea di ampliare l'evento in tutto il parco può essere un buon esempio per il futuro dell'educazione in città, che deve essere sempre più diffusa". "Quello che festeggiamo oggi - ha concluso l'assessore a pochi giorni dalla ripresa dell'anno scolastico - è un risultato di speranza per i bambini della città". (segue) (Rem)