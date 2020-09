Milano: torna Expo per lo Sport, al Parco Sempione weekend dedicato ai bimbi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'atletica leggera al taekwondo, dal baseball all'arrampicata, sono trenta le discipline che i bambini potranno sperimentare nel weekend, offerte loro dalle oltre venti federazioni e società sportive del territorio che saranno presenti al parco Sempione, dove è attesa anche la visita del presidente del Coni Giovanni Malagò. "La manifestazione acquisisce in questo travagliato 2020 una particolare valenza simbolica per tutto il mondo dello sport. Eventi come questi sono essenziali per superare il periodo difficile che abbiamo affrontato e per ricordarci che dopo la tempesta arriva il sereno", ha commentato in un messaggio l'assessore regionale a Sport e Giovani, Martina Cambiaghi. Il palinsesto è anche quest'anno totalmente gratuito, ma la prenotazione, da effettuare sul sito, sarà obbligatoria, in modo da garantire il controllo del flusso dei partecipanti. Attenzione particolare, infine, all'aspetto solidale dell'iniziativa, che quest'anno ha come charity partner l'associazione "Sport senza frontiere". (Rem)