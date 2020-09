Francia: procura di Parigi archivia inchiesta su ministro Interno accusato di traffico di influenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Parigi ha fatto sapere di aver archiviato l'inchiesta sul ministro dell'Interno francese, Gerald Darmanin, indagato per "traffico di influenze illecite" dopo essere stato accusato da una donna di aver sfruttato la sua posizione di sindaco di Tourcoing (nord della Francia) nel 2015 per avere dei rapporti sessuali. L'inchiesta era già stata archiviata nel maggio del 2018, ma a metà luglio l'associazione "Pourvoir féministe" (Provvedere femminista, in italiano) aveva chiesto di riaprire il fascicolo. Darmanin resta però al centro di indagini per stupro.(Frp)